دعوى أميركية ضد فولكسفاغن قد تكلفها مليارات

رفعت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، دعوى مدنية ضد فولكسفاغن بزعم انتهاكها قانون الهواء النطيف بتركيبها أجهزة غير قانونية في 600 ألف سيارة من شأنها التحايل على أجهزة التحكم في الانبعاثات.

وقال مسؤول كبير بالوزارة إن المزاعم الواردة بالدعوى تشمل عقوبات قد تكلف فولكسفاغن مليارات الدولارات.

وقال جون كرودن، مساعد وزير العدل "سوف تتابع الولايات المتحدة كل الإجراءات المناسبة ضد فولكسفاغن لإصلاح الانتهاكات لقوانين الهواء النظيف في بلدنا".

وترفع الدعوى أمام محكمة جزئية في ميشيغان ثم تحال بعد ذلك إلى نورث كارولاينا حيث تنتظر دعاوى جماعية أخرى ضد فولكسفاغن.

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل إن الدعوى لا تمنع الوزارة من توجيه تهم جنائية ضد فولكسفاغن.