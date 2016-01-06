"نخيل" تمنح فرصة للفوز بسيارات فارهة خلال مهرجان دبي

تعتزم أكبر مراكز التسوق التابعة لشركة "نخيل" الإماراتية منح 8 سيارات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 1.1 مليون درهم، وذلك خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث ستكون فرصة الفوز بـ 4 سيارات مرسيدس بنز في "ابن بطوطة مول" و4 سيارات جيب رانجلر في "سوق التنين".

وسيتمكن المتسوقون من الدخول في السحب للفوز بسيارة جديدة أسبوعياً، في كل من مركزي التسوق طوال مهرجان دبي للتسوق الممتد على مدار شهر، وذلك عند إنفاقهم 250 درهماً في "ابن بطوطة مول"، و200 درهماً في "سوق التنين".

وسيجري السحب على الجائزة الأولى، يوم الأحد الموافق 10 يناير حيث تستعد شركة "نخيل" لاستقبال المتسوقين الذين من المتوقع أن يصل عددهم نهاية هذا الأسبوع إلى نصف مليون شخص في كل من "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين"، حيث إن كلا المركزين يستقطبان بالفعل حوالي 400 ألف شخص في عطلة نهاية الأسبوع، فيما يرتفع العدد بنحو25% خلال المهرجانات والمناسبات الخاصة.

وقال عمر خوري، مدير قطاع التجزئة لدى شركة "نخيل": "تفخر الشركة لدعمها مهرجان دبي للتسوق 2016 وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية لأول مرة لتشمل مجمع سوق التنين المتنامي وكذلك مشروعنا الرائد ابن بطوطة مول".

وأضاف: "مهرجان دبي للتسوق ما هو إلا بداية للفعاليات السنوية الخاصة بقطاع التجزئة في دبي، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمئات الآلاف من الزوار في كل من سوق التنين وابن بطوطة مول".