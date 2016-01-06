"هواوي" تطلق هاتف "Y6C" في مصر بأسعار تنافسية

أعلنت مجموعة أعمال هواوي للأجهزة في مصر، إطلاق هاتفها الجديد "Y6C"، في السوق المصري، بأسعار تنافسية.

وتوقعت الشركة أن ينافس الهاتف الجديد في سوق الهاتف الذكي، حيث من المتوقع أن يرفع الحصة السوقية للشركة في سوق الهاتف الذكي بمصر بما لا يقل عن 2% خلال الفترة المقبلة.

وأتاحت الشركة الهاتف الجديد من خلال موقع التسوق الإلكتروني فقط، بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والذهبي. ويتميز الهاتف الجديد بإمكانيات تناسب الشباب والفئات العمرية الأقل سناً من حيث التصميم والإمكانيات والسعر التنافسي.

ويمتاز هاتف "Y6C" باحتوائه على تكنولوجيا متطورة وتصميم عملي بأبعاد قياسية ووزن مثالي لا يتجاوز 155 غراما فقط.

وقد زودت "هواوي" هاتفها الجديد بمعالج سناب دراجون MSM8909 210 بسرعة 1.1 جيجاهيرتز، وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 1 جيجابيت، أما بالنسبة لسعة التخزين فيحتوي الهاتف الجديد على سعة 8 جيجابيت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين ببطاقات مايكرو تصل إلى 128 جيجابيت، وهو ما يعد ميزة إضافية في الإصدار الجديد الذي يوفر أداء أفضل وسرعة وسلاسة في العمل.

وتصل دقة الكاميرا الخلفية في الهاتف الجديد إلى 8 ميجا بكسل، مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED بينما يصل حجم الكاميرا الخلفية إلى 2 ميجابكسل، كما تم تزويد الهاتف ببطارية سعة 2200 ميللي أمبير.

وقال مدير مكتب هواوي مصر لأجهزة المستهلك، جورج لي، إن قيام الشركة بطرح المنتج الجديد عبر التسوق الإلكتروني يوفر على المستهلك العديد من الأشياء، ويساعده في اتخاذ قرار مناسب وسريع.

