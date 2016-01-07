آبل تعتزم تخفيض إنتاج آيفون الأخير لضعف المبيعات

من المتوقع أن تُخفِّض شركة "آبل" إنتاجها من الإصدارات الأحدث من هاتفها الذكي آيفون بنحو 30% في الربع الأول من العام الجاري، بسبب المخزونات المتزايدة، وفق ما أفادت به صحيفة نيكي اليابانية، مما أثار حفيظة المستثمرين وأدى إلى تراجع أسهم الشركة.

ومع تكدس مخزونات كبيرة من هاتفي "آيفون 6 إس" و "آيفون 6 إس بلس" منذ طرحهما في الأسواق في سبتمبر الماضي، قررت الشركة الأميركية تقليل إنتاجها من الهاتفين للسماح للتجار بتصريف مخزونهم الحالي من الأجهزة، بحسب ما ذكرته الأربعاء الصحيفة اليابانية المتخصصة في مجال الأعمال.

وبعد تقرير صحيفة نيكي تراجع سهم شركة "آبل" بنسبة 2.5%، هي التي فقدت نحو ربع قيمتها من مستويات قياسية كانت قد سجلتها في أبريل، مما يعكس المخاوف بشأن تباطؤ الشحنات.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد موردي "آبل" التايوانيين تأكيده وجود مشكلة في تصريف هواتف آيفون، إذ قال "تباطؤ السوق أمر واقع"، وقد طلب عدم ذكر اسمه لأنهم لا يعلقون على عملاء محددين أو اتفاقات سرية.