"معادن" السعودية تحصل على قروض بـ4 مليارات ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن حصولها على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل انشاء مصانع مشروع شركتها التابعة "معادن وعد الشمال للفوسفات" بعدد 4 قروض طويلة الاجل بمبلغ اجمالي 4 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر علة موقع السوق السعودية "تداول" إن القرض الأول بمبلغ 900 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 14 قسطا تبدأ لفترة 7 سنوات.

والقرض الثاني بمبلغ 900 مليون ريال لتمويل انشاء مصنع ثنائي فوسفات الامونيوم برأس الخير وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 14 قسطا ولفترة 7 سنوات.

أما القرض الثالث وقيمته 1000 مليون ريال سيكون لتمويل انشاء مصنع حمض الكبريتيك ومحطة الكهرباء في مدينة وعد الشمال وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 16 قسطا ولفترة 8 سنوات.

فيما تبلغ قيمة القرض الرابع 1200 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات في مدينة وعد الشمال وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 16 قسطا ولفترة 8 سنوات.

وسيتم تقديم ضمانات من الشركاء بحسب حصصهم في ملكيه (شركه معادن وعد الشمال للفوسفات) لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كما وسيتم رهن أصول تلك المصانع لصالح الصندوق.

يذكر أن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".