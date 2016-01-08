سيمنس تستبق رفع العقوبات عن طهران بصفقة للسكك الحديدية

وقعت شركة "سيمنس" الألمانية اتفاقات بخصوص البنية التحتية للسكك الحديدية في إيران، توقعاً منها لرفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى الدولية العام الماضي.



وقال متحدث باسم سيمنس: "بعد رفع العقوبات تعتزم سيمنس وإيران الدخول في مباحثات بشأن تحسين البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية"، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل عن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.



ولن يدخل أي من الاتفاقات الموقعة حيز التنفيذ إلا بعد رفع العقوبات عن طهران.



وظلت ألمانيا لعشرات السنين أكبر شريك تجاري أوروبي لطهران، وبلغت قيمة الصادرات الألمانية لإيران 4.7 مليار يورو (5.1 مليار دولار) في 2010، غير أنها انخفضت بعد أن شدد الغرب العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.