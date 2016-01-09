1000 شركة ألمانية ناشطة تعمل بالإمارات

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال المنصوري لدى لقائه سفير ألمانيا بدولة الإمارات، إكهارد ويلهلم لوبكيماير، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2014 بلغ قرابة 45 مليار درهم، وهناك ما يقارب 1000 شركة ألمانية ناشطة بالدولة، كما أن دولة الإمارات تستضيف أكثر من 12 ألف مواطن ألماني".

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح، السبل الكفيلة بتنمية حجم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يواكب نتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية الإماراتية الألمانية المشتركة والتي عقدت في العاصمة أبوظبي في مارس 2015.

وأضاف المنصوري "شهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة تطوراً ملحوظاً ونوعياً في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في المنطقة ومن جانب آخر تعد جمهورية ألمانيا الاتحادية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تأتي في المركز الخامس على ترتيب العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم.