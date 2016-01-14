تراجع أرباح "سافكو" السعودية 33% لـ379 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" إلى 379 مليون ريال، في الربع الأخير من 2015، مقابل 379 مليون ريال بالفترة المقابلة من 2014، وبنسبة 51%، مقارنة بالربع السابق عليه.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع أسعار البيع لمنتجات الشركة وارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع استهلاك الأصول الثابتة وزيادة الإنتاج بسبب "سافكو 5".

وبلغت قيمة الأرباح السنوية للشركة 2.13 مليار ريال، مقابل 3.17 مليار ريال، خلال 2014، بنسبة انخفاض بلغت 32.89%.