"كيان" تمنى بخسائر حادة في 2015 بـ 1.24 مليار ريال

منيت "كيان للبتروكيماويات" بخسائر تقدر بـ 1.24 مليار ريال في 2015، مقابل خسائر بـ 45 مليون ريال في العام الذي سبقه، بعد أن تفاقمت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 624 مليون ريال، مقارنة بـ 14 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام 2014.

وعزت الشركة تفاقم الخسائر في بيان لها إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، بالإضافة إلى تكوين مخصص لمخزون قطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة للمصانع، على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض رسوم التسويق من سابك خلال الربع الحالي وانخفاض تكلفة اللقيم ومصاريف البيع العمومية والإدارية وكذلك انخفاض في مخصص الزكاة.