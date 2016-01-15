غازبروم الروسية تعلن عن خسائر فصلية أقل من المتوقع

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز، عن تسجيلها خسائر في الربع الثالث من 2015 لأسباب من بينها زيادة التكاليف، وذلك رغم زيادة مبيعاتها.

وسجلت أكبر شركة روسية للطاقة خسائر قيمتها مليارا روبل (26,1 مليون دولار) في الفترة بين يوليو وسبتمبر، إلا أن هذه الخسائر جاءت أقل من تلك التي توقعها المحللون على خلفية انخفاض سعر الروبل بشكل كبير.

وأعلنت الشركة زيادة صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من 2015 بنسبة 21% لتصل إلى 674 مليار روبل (8,76 مليار دولار).

وزادت مبيعات الشركة للدول الأوروبية، أكبر مصدر للأرباح والدخل للشركة، بنسبة 17% خلال تلك الفترة لتصل إلى 1,430 تريليون روبل (18,64 مليار دولار) بسبب انخفاض سعر الروبل.

وانخفضت صادرات الشركة من الغاز إلى دول الاتحاد السوفياتي السابقة بنحو 4% لتصل الى 292 مليار روبل (3,81 مليار دولار)، بسبب انخفاض حجم مبيعاتها على خلفية النزاع مع أوكرانيا المجاورة التي أوقفت جميع مشتريات الغاز من غازبروم منذ أواخر نوفمبر.

وتحدثت غازبروم كذلك عن زيادة الضرائب على استخراج المعادن وزيادة التكاليف على النقل عبر الدول الأوروبية، بسبب الروبل، حيث ارتفعت تلك التكاليف بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة.