قفزة بالهجمات الإلكترونية على الصناعة الأميركية

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن تحقيقاتها بشأن الهجمات الإلكترونية على القطاع الصناعي في الولايات المتحدة تضاعفت في العام المنتهي في 30 سبتمبر.

وقال فريق الاستجابة الطارئة للأمن الإلكتروني في تقرير جرى توزيعه هذا الأسبوع، إنه حقق في 97 واقعة في شركات مهمة للصناعات التحويلية على مدى السنة المالية الماضية.

وشملت هذه الفئة شركات لصناعة السيارات وشركات منتجة لأنواع أخرى من وسائل النقل والمعادن والآلات والمعدات الكهربائية.

وقال الفريق إنه استجاب لعدد إجمالي بلغ 295 واقعة للقرصنة الإلكترونية بزيادة قدرها 20 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وتلا قطاع الصناعات التحويلية من حيث القطاعات الأكثر نشاطا قطاع الطاقة الذي سجل 46 واقعة وقطاع المياه الذي سجل 25 واقعة وقطاع أنظمة النقل الذي سجل 23 واقعة، بحسب التقرير.

ولم تذكر الوثيقة ما إذا كانت أي الوقائع تسببت في انقطاع العمل كما لم تفصح عن الجهات التي وقفت وراء تلك الحوادث.