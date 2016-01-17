تراجع أرباح "سابك" 29% لـ3.1 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نتائجها المالية، للربع الأخير 2015، التي أظهرت تراجعا بنسبة 29% بأرباح الربع الرابع إلى 3.1 مليار ريال مقارنة مع 4.36 مليار ريال للربع المماثل من 2014.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن".

وبلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال سعودي، علما أن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال سعودي، وبلغت حصة سابك منها 375 مليون ريال.