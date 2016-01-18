شركة الاتحاد للقطارات تسرح 30% من موظفيها

قامت شركة الاتحاد للقطارات بتسريح 30%، من القوى العاملة لديها ضمن عملية إعادة هيكلة لتحسين كفاءة العمليات والإدارة.

وستوفر شبكة القطارات التي تنفذها الشركة بتكلفة 40 مليار درهم خدمتي نقل الركاب والبضائع بين دول الخليج الست ومن المتوقع منح العقود للمرحلة الثانية قريبا وهي المرحلة التي تصل منطقة المصفح بميناء خليفة وميناء جبل علي وتصل إلى السعودية وسلطنة عمان.

يذكر أن المهلة المحددة لاكتمال المشروع متوقعة في 2018، ولكنها قد تشهد تأخيرا نتيجة عدم بدء بعض دول الخليج بالأجزاء الخاصة بها.

وفي سياق متصل يتجه بنك رأس الخيمة لتسريح 250 موظفا وبنك إتش إس بي سي تخلى عن 150 موظفا في الإمارات، وهو ما قام به أيضا بنك ستاندرد تشارترد.