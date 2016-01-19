الجيل الثالث من ساعة "هواوي" الذكية بأقل من 500 دولار

أكد جيمى براين، مدير قطاع علاقات العملاء بشركة "هواوي"،المتخصصة في إنتاج حلول شبكات اﻻتصاﻻت وهواتف المحمول، إن شركاه سوف تطرح الهاتف "Huawei Mate 8" فى النصف اﻻول من العام الحالي بالسوق الصيني وعلى المستوى العالمي، وسيكون الهاتف مزودا بتصميم جديد من حيث استخدام المعدن.

وقال إنه تم اﻻعتماد على معالج ثماني النواة بسرعة 2.4 غيغا هيرتز، إضافة إلى ذاكرة رام بسعة 4 غيغا بايت، وستكون تكلفته نصف الهواتف المنافسة. إن قاعة العرض الرئيسة بمقر الشركة تضم أحدث منتجات حلول التكنولوجيا للشبكات الخاصة بنا وهواتف المحمول وكذلك عرض العديد من تقنيات تطوير خدمات الصحة والتعليم والقطاع المالي باستخدام تقنيات الجيل الرابع والخامس للمحمول.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنه تم طرح هاتف هواوي mate s الشهر الماضي بشاشة 5.5 بوصة ومعالج ثماني النواة 2.2 غيغا هيرتز وذاكرة عشوائيه 3 غيغا بايت.

كما سيتم طرح الجيل الثالث من الساعة الذكية لـ"هواوي" التي تطلق للمرة الأولى على مستوى العام في الصين والأسواق العالمية بأسعار تقل عن 500 دوﻻر، وستعمل على منصة اندرويد، وهناك بعض الساعات الذكية التي ستصل إلى 1000 دوﻻر اعتماد على نوعية المادة المصنوعة منها.