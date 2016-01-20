تراجع أرباح "STC" الفصلية 20% لـ1.95 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" نتائجها المالية عن العام الماضي والتي أظهرت تراجع أرباح الربع الرابع بنسبة 20.15 % إلى 1.95 مليار ريال مقارنة مع 2.44 مليار ريال مع الربع المماثل من 2014.

وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 9.33 مليار ريال عن العام الماضي كاملا بتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع 10.95 مليار ريال في عام 2014.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2015 بمبلغ 492 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بشكل رئيسي الى ارتفاع تكلفة الخدمات بمبلغ 687 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 540 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات خلال الربع الرابع بمبلغ 1,398 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة الى انخفاض صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى بمبلغ وقدره 634 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود الى تسجيل مبلغ 136 مليون ريال خلال الربع الرابع بسبب التكاليف الناتجة عن تطبيق برنامج التقاعد المبكر، والذي لم يكن مطبقا في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الشركة مبلغ 24 مليون ريال خسائر الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية مقارنة بخسائر قدرها 164 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بسبب فروقات سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت تكاليف التمويل خلال الربع الرابع بمبلغ 18 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت الايرادات والمصروفات الأخرى بالصافي بمبلغ 673 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والسبب الرئيسي يعود الى، انخفاض الايرادات المتنوعة بمبلغ 88 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب التراجع إلى تسجيل خسائر بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 80 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2015م مقارنة بمكاسب قدرها 450 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وتلك المكاسب التي تم تسجيلها في الربع الرابع من عام 2014 كانت تتضمن مع بعض البنود الأخرى مبلغ 595 مليون ريال مكاسب ناتجة عن العوض المالي مقابل نزع ملكية أرض الشركة والمباني المقامه عليها والواقعة في حي الفيصلية بالرياض (حسب ما سبق الاعلان عنه).

ومن بين المؤشرات الأخرى، انخفاض المصروفات المتنوعة بمبلغ 55 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفاع مخصص الزكاة والضرائب خلال الربع الرابع من العام 2015 بمبلغ 19 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.