هواوي: مبيعاتنا 60 مليار دولار في 2015 وحصتنا 9.9%

تمكنت شركة هواوي من أن ترفع حجم مبيعاتها إلى نحو 60 مليار دولار خلال العام الماضي بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 9.9%.

وكشفت مديرة العلاقات العامة والإعلامية لشركة هواوي العالمية، ادا شيو أن حجم مبيعات الشركة بلغ بنهاية العام الماضي 60 مليار دولار أميركي وتحتل الشركة المركز 228 في قائمة فوربس.

أضافت أنه خلال العام الماضي حققت الشركة نموا بلغت نسبته نحو 20 مليار دولار عما كانت عليه في عام2010 بنسبة نمو تقدر بنحو 70%، مؤكدة أن الشركة حققت خلال العام الماضي في مجال الهواتف الذكية نموا بلغت نسبته 44%.

قالت إنه وفقا لـ KFG فقد بلغت الحصة السوقية للشركة عالميا نحو 9.9%‏ من السوق العالمي، وبلغت الحصة السوقية للشركة في الصين نحو 16.1% بينما في اسبانيا وبولندا قاربت على 20%‏ .

وأوضحت أن هواتف الشركة حققت نسب مبيعات عالية حيث تم بيع7 ملايين وحدة من الهاتف mate7 بينما تم بيع مليون وحده من الهاتف mate 8 في الصين وحدها خلال شهر واحد من إطلاقه، كما تم بيع 5 ملايين وحدة من الهاتف P8.

وأكدت أن الشركة تمتلك 9 آلاف محل تجاري للبيع بالتجزئة في الصين وبعض الدول في آسيا، مشيرة إلى أن 76%‏ من سكان العالم يعرفون العلامة التجارية لشركة هواوي، وفي مصر تبلغ النسبة 88%‏ من السكان يعرفون العلامة التجارية لهواوي بينما تصل في السعودية الس نحو 51%‏.

وأشارت إلى أن نسبة النمو في منتجات الهاتف الذكي للشركة بلغت خلال العام الماضي 44% لتصل حصتها في السوق العالمي إلى نحو 9.9%‏.