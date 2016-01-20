"معادن" تسجل خسائر فصلية بـ5.6 مليون ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائجها المالية عن العام الماضي، والتي أظهرت تسجيل خسائر بقيمة 5.65 مليون ريال عن فترة الربع الرابع من 2015.

وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 605 ملايين ريال عن العام الماضي بتراجع نسبته 55.4% عن أرباح عام 2014. وعزت الشركة التطورات في نتائجها الحالية، إلى انخفاض متوسط سعر البيع لكافة المنتجات ماعدا سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم إضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة الكميات المباعة.

وأفصحت الشركة عن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والأعباء المالية نتيجة لبدء الإنتاج التجاري لشركة معادن للألمنيوم في سبتمبر 014م حيث تم تحميل العام المالي 2014 لأربعة أشهر فقط مقارنة مع فترة 12 شهرا للعام المالي 2015.

كما يعود الانخفاض في صافي الدخل خلال الفترة الحالية إلى الزيادة في صافي خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة والانخفاض في الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية وارتفاع العائد من الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل.