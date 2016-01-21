موبايلي تحقق أرباحا فصلية 11 مليون ريال وتقلص خسائر 2015

نجحت شركة اتحاد إتصالات "موبايلي" السعودية في تحقيق أرباح في الربع الأخير من 2015، بلغت قيمتها 11 مليون ريال، مقارنة بخسائر 2.1 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 158 مليون ريال، في الربع السابق عليه.

وخلال 2015، قلصت الشركة من خسائرها إلى 1.09 مليار ريال، مقابل 1.57 مليار ريال، في 2014.

وقالت موبايلي إن سبب ارتفاع النتائج من صافي الخسارة إلى الربحية في الربع الأخير يعود بشكل رئيسي إلى وجود بنود غير متكررة أثرت سلباً على الربع الرابع من العام 2014، و أدت إلى خفض مجمل الربح بمبلغ 1,603 مليون ريال وزيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 481 مليون ريال، مقارنة بالربع الحالي.

وبلغت قيمة الأربح التشغيلية للشركة في الربع الأخير من 2015، نحو 133 مليون ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، وخسائر تشغيلية في عام 2015، بلغت 1.09 مليار ريال، مقابل 1.57 مليار ريال، في 2014.