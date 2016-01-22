إيغاس المصرية تنفي تراكم مستحقات متأخرة وتلتزم بالسداد

قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما نشر عن تراكم مستحقات متأخرة على الشركة، مؤكداً التزامها بسداد قيمة شحنات الغاز الموردة إليها.

جاءت تصريحات عبدالبديع لرويترز بعدما قال تجار، أمس الخميس، إن شركة "بي.بي" غيرت وجهة ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة إلى مصر بسبب مشكلات في السداد ليتحول مسارها إلى البرازيل.

وقال عبدالبديع إن ما نشر عن المتأخرات المتراكمة "غير صحيح تماما"، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بسداد قيمة شحنات الغاز المسال الموردة إليها، وفقاً "لما هو متفق عليه مع الشركات الموردة".

وأضاف: "بي.بي حولت مسار شحنة الغاز إلى البرازيل بعد أن طلبنا تأجيل التسليم إلى أغسطس، نظرا لأنه وقت ذروة الاستهلاك ولا نحتاجها الآن والشركة تفهمت ذلك".

وفي سياق منفصل، قال عبدالبديع إن مصر ستطرح مناقصة لاستئجار محطة تغيير ثالثة خلال الربع الحالي، على أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الأول من العام القادم.