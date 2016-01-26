"هواوي" تكشف خطتها لتصدر سوق الهواتف الذكية

كشفت شركة "هواوي" للهواتف المحمولة، عن خطتها لتصبح أكبر شركة منتجة للهاتف الذكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من مدينة تشنزن الصينية مقراً لها، أن تشهد الفترة المقبلة في سوق الهاتف الذكي، وظهور شركات جديدة واختفاء أخرى قد يكون لها حصة سوقية معقولة اليوم، لكن المنافسة الشرسة في هذا السوق سوف تدفع إلى خروج منافسين ربما يكونوا أقوياء من السوق.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلامية لشركة هواوي العالمية، ادا شيو، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الفترة الماضية شهدت تحقيق هواتف هواوي مبيعات غير مسبوقة، وهناك هواتف كان لها دور كبير في ارتفاع الحصة السوقية سواء في الصين أو منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وربما السوق العالمي.

وأشارت إلى أن حجم النمو في مبيعات منتجات هواوي كان ينمو بنسبة لا تتجاوز 4.5% في 2010، لكن في العام الماضي ارتفع حجم النمو ليسجل نحو 70%، وهو ما يعود إلى تعدد المنتجات التي تطرحها الشركة بشكل دائم ومستمر، وتناسب كافة شرائح مستخدمي الهواتف الذكية.

وتابعت: "الحصة السوقية لهواتف هواوي ارتفعت لتصل إلى 9.9% في السوق العالمي، وهو رقم جيد نسبيا، لكنه ليس كل ما تطمح إليه الشركة التي تعد من كبرى إنتاج شركات الهواتف في الصين وتعد الشركة الأولى في إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصيني الذي يعد من أكبر أسواق العالم".

ولفتت إلى أن الحصة السوقية للشركة ارتفعت في إسبانيا وبولندا لتقترب من 20%، فيما تمكنت الشركة من رفع حصتها في السوق المصري من نحو 2% في يناير 2015 لتسجل نحو 13% في ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن هناك هواتف لها دور كبير في ارتفاع الحصة السوقية للشركة، حيث وبمجرد إطلاق هاتف "mate 7" تم بيع نحو 7 ملايين وحدة، وأيضاً حقق هاتف "mate 8" مبيعات قياسية خلال فترة قصيرة، حيث تم بيع نحو مليون وحدة في السوق الصيني فقط، هذا بالإضافة إلى هاتف "p 8" والذي باعت الشركة منه نحو 5 ملايين وحدة خلال فترة وجيزة من إطلاقه.

وحول نسب القبول لمنتجات هواوي في الأسواق، فقد سجلت نحو 97% في السوق الصيني، فيما سجلت نحو 27% في السوق السعودي بنسبة نمو تجاوز نحو 51% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن شركة هواوي تمكنت من أن تصبح الشركة رقم 70 في قائمة أكبر 100 شركة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الشركة اعتمدت خططاً جديدة حتى تحقق هذه الأرقام الجيدة في وقت قياسي، حيث كانت الشركة تنتج نحو 75 منتج في عام 2010 لكنها قلصت هذا العدد ليصل إلى نحو 20 منتج فقط في 2015، وهو ما كان لصالح الجودة وتطوير المنتجات التي تطرحها الشركة.

وقالت إن الشركة رفعت إجمالي مبيعاتها من نحو 552 مليون دولار في 2002 إلى نحو 60 مليار دولار في عام 2015، بنسبة زيادة تتجاوز ألاف المرات خلال هذه الفترة.

وأكدت أن الشركة تمتلك 9 الاف محل تجاري للبيع بالتجزئة في الصين وبعض الدول في آسيا، مشيرة الى أن 76٪‏ من سكان العالم يعرفون العلامة التجارية لشركة هواوي، وفي مصر تبلغ النسبة نحو 88٪‏.

وأوضح أنطوني سميث، مسؤول التصميم بشركة هواوي، أن الشركة يعمل بها نحو 170 ألف موظف على مستوى العالم، من بينهم نحو 160 مصمم للهواتف الحديثة في خطوط إنتاج الشركة في تشنزن فقط، كما لديها مصممين في كبرى دول العالم مثل ألمانيا وفرنسا وأميركا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن الشركة تخصص نحو 10% من إجمالي المبيعات للتطوير والجودة، ما يعني أن إجمالي إنفاق الشركة خلال العام الماضي على هذا القطاع سجل نحو 6 مليارات دولار.

وأوضح أن هواوي تخطط لافتتاح مكاتب تصميم منطقة الخليج والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اعتماد الشركة على مكاتبها والمتعاملين معها في هذه المنطقة لمعرفة تقييمهم للمنتجات التي تطرحها الشركة.

وقال أدم كابوي، مسؤول قسم التدريب الدولي بشركة هواوي، إن الشركة تعمل على تحقيق سهولة استخدام منتجاتها مع الحرص على تقديم شكل مناسب وراقي، هذا بالإضافة إلى جودة المنتجات بعد تجاوزه لكافة اختبارات الجودة التي تقوم بها الشركة في مختبراتها لتصبح منتجات الشركة قادرة على المنافسة بقوة في السوق العالمي.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن هواوي أنتجت نحو 100 مليون هاتف ذكي خلال عام واحد فقط، وهو ما لم يتحقق سوى في شركتين على مستوى العالم كانت هواوي واحدة منهم.

وتمتلك هواوي معمل لمختبرات الجودة، حيث يتم من خلاله اختبار كافة إمكانيات الهواتف التي تنتجها، سواء من حيث الجودة وقدرة التحمل، ويتعرض الهاتف لمجموعة كبيرة من الاختبارات حتى تتمكن الشركة من تحقيق أعلى معدلات جودة في الهواتف التي تطرحها.

وفي أحد خطوط إنتاج الشركة في تشنزن والذي يعمل به نحو 270 موطف فقط، تتمكن الشركة من إنتاج نحو مليون وحدة من الهاتف الذكي شهرياً، فيما لا تتجاوز الهواتف التي يوجد بها أعطال نحو 27 هاتفا فقط من بين المليون وحدة التي تنتجها.

وتتواجد "هواوي" في 170 دولة على مستوى العالم، و60% من إجمالي دخل الشركة من خارج الصين، و50% من العاملين بالشركة من خارج الصين، وتستحوذ منتجات هواوي على نحو 16.1% من إجمالي الحصة السوقية في الصين الذي يعد السوق الأول للهواتف الذكية على مستوى العالم.