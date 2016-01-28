الموافقة على رفع رأسمال "المراعي" إلى 8 مليارات ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة المراعي بزيادة رأسمالها من 6 مليارات ريال إلى 8 مليارات ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين، بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الهيئة في إعلان نشرته اليوم، إن "الشركة ستقوم بسداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل ملياري ريال من بند "الأرباح المبقاة"، ليرتفع عدد الأسهم من 600 مليون سهم إلى 800 مليون سهم بزيادة 200 مليون سهم".

وستقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ الموافقة، وأن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.