"فيسبوك" تضاعف أرباحها الفصلية إلى 1.56 مليار دولار

تضاعفت أرباح شركة "فيسبوك" في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 إلى 1.56 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الـ 701 مليون دولار التي جنتها في نفس الفترة من العام السابق، لتستمر الشركة في تجاوز توقعات المحللين لعشرة فصول متتالية.

وأعلنت "فيسبوك" عن زيادة قدرها 52% في مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنفس المدة من العام 2014، وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو عائدات الإعلانات، خاصة بعد أن بلغ عدد مستخدمي Facebook ملياراً و600 مليون شخص.

وقالت الشركة إن 80% من عائدات الإعلانات في تلك الفترة جاءت من الهواتف المحمولة، مقابل 69% العام الماضي.

كما استمرت الشركة في استراتيجية التوسع في الأسواق الآسيوية، حيث بلغت إيرادات Facebook من تلك الأسواق 846 مليون دولار، تمثل 19% من الإيرادات في الربع الأخير من 2015، مقابل 14% في الربع المقابل.

وبالنسبة لكامل العام الماضي، قالت الشركة إن أرباحها بلغت 17.93 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 44% مقارنة بعام 2014. وتتفوق هذه النتائج على توقعات وول ستريت التي قدرت أرباح الشركة بـ 1.2 مليار دولار من عائدات قيمتها 5.37 مليارات دولار.