أمازون.. نتائج عملاق التوزيع الأميركي تخيب التوقعات

أتت نتائج "أمازون" خلال موسم أعياد نهاية السنة مخيبة للتوقعات، ما أدى إلى تراجع سهم عملاق التوزيع الأميركي في البورصة.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن تحقيق مكاسب العام الماضي، مع أرباح صافية بلغت 596 مليون دولار خلال 12 شهراً، من بينها 482 مليونا خلال الربع الأخير من السنة.

لكن نتائج الأسهم الربعية التي تعد مرجعاً في البوصة لم تتخط الدولار الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون ما يعادل 1,56 دولار.

وقد تخطى رقم الأعمال السنوي لـ "أمازون" عتبة 100 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 20% إلى 107 مليارات) مع نمو بنسبة 22% إلى 35,7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015، غير أن المحللين كانوا يأملون في أن يصل إلى 36 مليارا خلال تلك الفترة.

وكشفت "أمازون" أنها تتوقع أن يتراوح رقم أعمالها الإجمالي للربع الحالي ما بين 26,5 و29 مليار دولار. ويرتقب الخبراء من جهتم أن يناهز 27,7 مليار.

كما تأمل المجموعة في تحقيق أرباح إجمالية تتراوح بين 100 و700 مليون دولار، مقابل 1,1 مليار دولار في الربع الأخير.