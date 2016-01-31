"بدجت السعودية" ترفع رأسمالها لتوزيع أسهم المنحة

وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) زيادة رأس مالها من 508.3 مليون ريال إلى 610 ملايين ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الهيئة في إعلان لها اليوم إنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل (101,6) مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، ليزداد عدد الأسهم من (50,8) مليون سهم إلى (61) مليون سهم، بزيادة (10,1) مليون سهم.

وأوضحت أن المنحة ستقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

يذكر أن الشركة حققت نموا في صافي أرباحها في 2015م بنسبة 10.36% لتبلغ 188,7 مليون ريال مقارنة بنحو 171 مليون ريال في 2014.