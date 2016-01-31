"جبل عمر" تتخلف عن سداد دفعة قرض بـ650 مليون ريال

تكبدت شركة جبل عمر للتطوير في السعودية، خسائر في الربع الأول من عامها المالي بلغت 75.5 مليون ريال مقارنة مع أرباح بـ145 مليون ريال خلال الفترة المقابلة.

يأتي ذلك على خلفية انخفاض المبيعات وإثبات مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، إلا أن الخسائر تقلصت بأكثر من أربعين في المئة مقارنة مع الربع الذي سبقه.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير مدقق الحسابات أن الشركةَ تخلفت عن سداد دفعةٍ لجهة حكومية مقرضةٍ بـ650 مليون ريال مطلع العام الجاري.

وبحسب شروط اتفاقية القرض، فإنه يحُق للجهة المقرضة المطالبةُ باستيفاء الرصيد القائم من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات ريال عن طريق بيع الأراضي المرهونة وذلك دونَ الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة.

وأوضح التقرير أنه لم يتضح ما إذا كانت الشركة مع تخلفها عن السداد قد خرقت قانوناً لاتفاقيات قروض أخرى طويلة الأجل بقيمة ثمانية مليارات وستمئة مليون ريال.