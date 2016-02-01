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"الاتصالات" تنجح في الاستحواذ على 52% من فيفا الكويتية

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء فترة عرض الاستحواذ على أسهم شركة "فيفا" الكويتية، وذلك بتاريخ 1437/04/21هـ الموافق 2016/01/31.

وقالت الشركة في بيان لها إن عدد الأسهم التي قبلت بالعرض وصل إلى 128,860,518 سهماً، والتي تمثل نسبة 25.8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، وتبلغ قيمة تلك الأسهم 128,860,518 ديناراً كويتياً (أي ما يعادل حوالي 1,590,138,792 ريالا سعوديا)، على أساس سعر شراء 1 دينار كويتي للسهم الواحد ( أي ما يعادل 12.34 ريال سعودي للسهم الواحد).

وبهذا تصبح حصة شركة الاتصالات السعودية في شركة فيفا الكويت 51.8% بدلاً من 26.0%، حيث أشارت الشركة في بيانها إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت، بتنفيذ عملية الاستحواذ حسب الإجراءات المتبعة، والتي تتضمن استكمال الفرز النهائي وتحويل الأموال ونقل الملكية.

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