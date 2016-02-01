سبكيم تتوقع الإستحواذ على حصص إيكاروس الكويتية بشركتين

توقعت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" التي تعمل في إنتاج الميثانول ومشتقاته، أن يتم إكمال الإجراءات القانونية للاستحواذ على حصة "إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية"، خلال الربع الأول من العام الجاري، في أسهم كل من الشركة العالمية للاستيل والشركة العالمية لخلات الفينيل.

وأفادت صحيفة "اليوم" بأن "إيكاروس" الكويتية تمتلك حصة11% من أسهم الشركة العالمية للاستيل التي تنتج أنهيدرايد الأسيتيك (60 ألف طن سنويا) وحمض الأسيتيك (400 ألف طن)، وكذلك نسبة 11% من الشركة العالمية لخلات الفينيل التي تنتج مونومر أسيتات الفينيل (VAM) بطاقة 330 ألف طن سنويا.

وكانت "سبكيم" قد وقعت في يونيو الماضي اتفاقية مع ايكاروس الكويتية للاستحواذ على حصتها في الشركة العالمية للاسيتيل والشركة العالمية لخلات الفينيل بقيمة 375.8 مليون ريال. على أن يتم تسديد قيمة الصفقة بعد الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يشار إلى أن "سبكيم" تمتلك حاليا نسبة 76% في كل من الشركتين، وفي حال تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على حصص إيكاروس الكويتية فسترتفع نسبة ملكية "سبكيم" في الشركتين إلى 87% لكل منهما.