"إنفستكورب" تتم صفقة بيع "فيريتكست"

أعلن بنك إنفستكورب، المتخصص في الاستثمارات البديلة، إتمام صفقة بيع "فيريتيكست هولدينغ" (فيريتكست أو الشركة) إلى "بامبلونا كابيتال مانجمنت" العاملة في قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة.

وتعتبر "فيريتكست"، التي تأسست عام 1997، إحدى الشركات الأميركية الرائدة في توفير خدمات الإفادة والمقاضاة، حيث تقدّم للقطاع القضائي والمؤسسات القانونية وشركات "فورتشن 500" والهيئات التنظيمية، حلولاً تغطي متطلباتها المحلية بالكامل، وتسهيلات ومرافق حديثة، إضافة إلى كَتَبة تقارير محكمة ذوي كفاءة عالية، وتقنيات متطورة.

وخلال فترة عملها تحت مظلة إنفستكورب، تمكنت "فيريتكست" من مضاعفة كادرها المختص بالمبيعات، وإنجاز 16 صفقة استحواذ استراتيجية، وافتتاح مكتبين في سوقين جديدين، والاستثمار في التكنولوجيا والتسويق، فضلاً عن بناء هيكلية مؤسسية متينة. ويمتد نطاق خدمات "فيريتكست" الجغرافي ليشمل مختلف أنحاء الولايات المتحدة من خلال ما يزيد على 40 مكتباً في كبرى أسواق الخدمات القانونية في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب محمد الشروقي "حين استحوذ إنفستكورب على "فيريتكست" عام 2010، كنّا ندرك تماماً قدرات الشركة والتي ستمكنها من تعزيز نمو أعمالها في سوق خدمات الإفادة والمقاضاة".

وقال فهد مراد، المدير التنفيذي لإنفستكورب في البحرين: "خلال الأعوام الستة التي امتلك إنفستكورب فيها "فيريتكست"، عمل فريقنا المتخصص بالاستثمارات المؤسسية في أميركا الشمالية جنباً إلى جنب مع الفريق الإداري للشركة لترسيخ مكانتها في قطاع خدمات الإفادة والمقاضاة. وفيما نختتم مسيرة التعاون الناجحة، نتمنى كل التوفيق للشركة للمرحلة القادمة مع مالكها الجديد."