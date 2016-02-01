"هواوي" تطرح هاتفها الجديد GR5 بمواصفات عالية في مصر

أعلنت شركة هواوي لأجهزة المستهلك عن طرح هاتفها الجديد GR5 في مصر، والذي يأتي ضمن الفئة السعرية المتوسطة ذات الإمكانات القوية، والذي يتمتع بمواصفات وخصائص جديدة وسعر تنافسي، وتم طرح الهاتف بثلاثة ألوان هي: الفضي، الذهبي، الرمادي.

وقالت الشركة إنه تم تزويد الهاتف الجديد بتصميم أنيق وفاخر وفائق التحمل، حيث يأتي بجسم معدنى مصنوع بالكامل من مزيج الألمنيوم والماغنيسيوم، مع خطوط رقيقة المظهر في الخلف، ويعتمد على معالج Octa-core Snapdragon 616 بمعمارية 64 بت، ويعمل ببطارية كبيرة قدرتها 3000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، وتم تزويده بكاميرا خلفية مذهلة تصل دقتها إلى 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية دقتها 5 ميغابكسل، كما تم تزويد الهاتف GR5 بمستشعر لبصمة الإصبع من الجيل الثاني.

كما يدعم الهاتف الجديد بطاقتي اتصال SIM، ويأتي بذاكرة تخزين داخلية حجمها 16 غيغابايت، مع فتحة إضافية لدعم بطاقة Micro SD حتى 128 غيغا بايت، وتتمتع شاشة الهاتف بجودة فائقة FHD مع تقنية الكريستال السائل المبتكرة IPS المتاحة في شاشة عرض الهاتف.

وأوضحت الشركة أن شاشة الهاتف الجديد تأتي بقياس 5.5 بوصة، بينما تصل نسبة شاشة العرض إلى جسم الهاتف من أجل إتاحة المزيد من القدرة على التحكم في الإمساك بالهاتف بنسبة 72.5%، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 5.1 "لولي بوب".

وتم تزويد شاشة GR5 بنظام Assertive Display المتطور، لتوفير الطاقة بشكل كبير ولرؤية أكثر وضوحا في الأماكن المفتوحة، ومن أجل أداء أكثر سرعة، فإن المعالج صغير الحجم كبير السرعة الذي تصنعه شركة كوالكوم، يحفظ قدرا كبيرا من الطاقة كما يمنح المستخدم أداء أعلى، اعتمادا على ذاكرة وصول عشوائي بسرعة 2 غيغا رام.

وراعت الشركة في نوع البطارية المستخدمة، قدرتها على الاستمرار لنحو 35 ساعة من التشغيل بنمط استخدام معتدل، وحوالي 24 ساعة من الاستخدام الشاق، ويدعم هاتف GR5 تقنية اتصال LTE CAT 4 للتحميل فائق السرعة، بجانب دعم وصلات الشحن 2A التي تساهم في الحصول على عملية شحن سريعة للغاية تستغرق ساعة واحدة فقط.

وبفضل الجيل الثانى من استشعار بصمات الأصابع الموجود في ظهر الهاتف، يمكن للمستخدمين تأمين هواتفهم الذكية وفتح القفل الخاص به في 0.5 ثانية فقط بلمسة واحدة، أو النقر عليه للرد على المكالمات الواردة، أو النقر لالتقاط صورة، وأيضا التمرير في اتجاهات مختلفة للمزيد من الوظائف، والحفاظ على تأمين الهاتف من خلال النمط الآمن أو نمط الضيف Safe/Guest Mode.

كما تم تزويد الهاتف بكاميرا تصل دقتها إلى 13 ميغابكسل لالتقاط الصور في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو ما يرجع إلى فتحة التصوير العريضة F/2.0 التي تسمح للمزيد من الضوء بالدخول إلى العدسة لينتج عن ذلك صورا أكثر بريقا، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل الفيديوهات بنمط التصوير البطيء Slow-mo أو نمط الفاصل الزمني TimeLapse.

أما الكاميرا الأمامية فدقتها 5 ميغابكسل، وتتضمن 10 مستويات لأنماط تجميل الصور والحصول على صور "سيلفى" بانورامية، إضافة لنمط الفاصل الزمنى الذي يتيح تسجيل الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية ، ويذكر أن علبة الهاتف تحتوي بداخلها على غطاء خلفي أنيق، ولاصقة بلاستيكية لحماية الشاشة.