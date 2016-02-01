588 مليون درهم صافي أرباح الواحة كابيتال في 2015

حققت شركة الواحة كابيتال، ومقرها أبوظبي، أرباحاً صافية أولية بلغت588 مليون درهم، بنهاية عام 2015، بفضل الأداء القوي لاستثماراتها في قطاعات تأجير الطائرات والخدمات المالية، بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققتها محافظ وحدتها المتخصصة في أسواق رأس المال.

وارتفع صافي أرباح الواحة كابيتال في 2015 بنسبة 18%، مقارنة مع صافي الأرباح المعدلة للعام 2014، والذي بلغ 498.1 مليون درهم، وذلك بعد خصم صافي التعديلات غير المكررة من ضمنها المكاسب المحتسبة لمرة واحدة والتي سجلتها الشركة من حصتها في "إيركاب القابضة" في العام 2014، حيث بلغ صافي أرباحها قبل التعديل 1.732.7 مليار درهم.

وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 19%، لتصل إلى 0.31 درهم خلال عام 2015، مقارنة بربحية السهم المعدلة والتي بلغت 0.26 درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وتمثل هذه الأرباح عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%، في العام 2015.