بلومبيرغ: أرامكو تفاوض بنوك لإصدار أول صكوك في تاريخها

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن أرامكو السعودية دخلت في محادثات مع بنوك من أجل برنامج إصدار صكوك، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها. مع العلم أن شركتها التابعة "ساتورب" أصدرت صكوكا بمليار دولار في العام 2013.

وقد أشارت المصادر إلى أنه لم يتم تعيين أي بنوك بعد ولم يتم الإفصاح عن حجم هذا البرنامج.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن أرامكو تفاوضت مع بنوك من أجل الحصول على تسهيلات بواقع 4.7 مليار دولار، من أجل إعادة تمويل مصفاة لتكرير النفط قامت بتطويرها مع شركة البترول الصينية. هذا كما حصلت العام الماضي على قرض بـ10 مليارات دولار.