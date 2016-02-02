6.5 مليار دولار خسائر تاريخية لـ"بي بي" الأكبر بـ20 سنة

أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي"، اليوم الثلاثاء، أسوأ نتائج سنوية فيما يزيد عن 20 عاماً، وقالت إنها ستخفض آلاف الوظائف في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط.

وأعلنت الشركة أنها منيت بخسائر 6.5 مليار دولار في 2015، وهي أسوأ من نتائجها في العام 2010 حين وضعت في حساباتها تكلفة تسرب نفطي في خليج المكسيك، حيث بلغت قيمة التعويضات المدنية والجنائية وتكلفة التطهير نحو 55 مليار دولار.

وبلغ صافي الدخل في الربع الأخير 196 مليون دولار، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات المحللين عند 730 مليون دولار.

ونتائج بي.بي أحدث نتائج ضعيفة لأرباح الربع الأخير في القطاع، حيث أعلنت "شيفرون"، ثاني أكبر منتج في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أول خسائر فصلية فيما يزيد عن 13 عاماً، بينما يتوقع أن تعلن "رويال داتش شل" تراجع الأرباح إلى نحو النصف.

وقالت شركة "بي بي" التي لا تزال ترزح تحت عبء التكلفة الضخمة لتسرب نفطي في خليج المكسيك في العام 2010، إنها ستخفض سبعة آلاف وظيفة بحلول عام 2017 توازي نحو 9% من القوة العاملة في الشركة.

ونزل سهم "بي.بي" نحو 7% في لندن عقب الإعلان عن النتائج، وكان أكبر الخاسرين على مؤشر "يوروفرست 300".

وأبقت "بي.بي" على التوزيعات النقدية عند 10 سنتات للسهم، لكن النتائج الضعيفة والتوقعات المستقبلية سيكثفان الضغوط على الشركة التي اضطرت لاقتراض مبالغ أكبر.

وبلغ متوسط سعر مزيج برنت الخام 43 دولارا في الربع الأخير من 2015 مقابل 76 دولارا قبل عام.

ومن المتوقع أن تستمر أسوأ موجة هبوط يشهدها القطاع في ثلاثة عقود، إذ يبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام 33 دولاراً.