"طيران الإمارات" الناقلة الأعلى قيمة بـ 7.7 مليار دولار

تمكنت "طيران الإمارات: من المحافظة على مركز الصدارة كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة بين الناقلات الجوية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير "براند فاينانس غلوبال 500" لعام 2016، الذي صدر أخيراً، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وارتفعت قيمة العلامة التجارية للناقلة بنسبة 17% في العام الماضي، لتصل إلى 7.7 مليار دولار.

وأشار التقرير السنوي المعني بتقييم العلامات التجارية بشكل مستقل، إلى أن هذا هو العام الخامس على التوالي، الذي تتقدم فيه الناقلة الإماراتية بصورة مطردة في التصنيف، حيث احتلت المرتبة 171 على قائمة أغلى العلامات التجارية في العالم، متفوقة بـ 47 مركزاً عن أقرب ناقلة جوية ضمن القائمة.

كما احتفظت طيران الإمارات أيضاً بمكانتها الراسخة كأعلى علامة تجارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط. وتضاعفت قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات، أكثر من مرتين منذ العام 2009، حين ظهرت للمرة الأولى في تقرير "براند فاينانس غلوبال 500".

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، "إننا نستثمر بصورة استراتيجية في بناء علامتنا التجارية، وهو ما ينعكس في كافة أنشطتنا وعملياتنا. فقد نجحنا في تمييز العلامة التجارية لطيران الإمارات، ليس فقط من خلال برامجنا وحملاتنا التسويقية ومبادرات الرعاية التي ننفذها، وإنما أيضاً من خلال المزايا التنافسية الذي نحظى بها، والتي تجمع بين تقديم منتجات وخدمات تتمتع بأرفع مستويات التميز والجودة، واستغلال أحدث التقنيات للارتقاء بتجربة السفر إلى مستويات متفوقة جديدة، بالتزامن مع العمل بدأب على تعزيز مستويات الخدمة الرفيعة التي يوفرها أفراد أطقم الخدمات، سواءً على الأرض أم في الأجواء".