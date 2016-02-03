نمو أرباح "نخيل" 20% إلى 4.4 مليار درهم خلال 2015

نمت أرباح شركة "نخيل" للتطوير العقاري الإماراتية خلال العام الماضي بنسبة 20%، لتصل إلى حوالي 4.4 مليار درهم، مقارنة مع عام 2014 .

وفي سياق متصل أرست "نخيل" عقداً بقيمة 1.4 مليار درهم على شركتين صينية وكورية، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع The Palm Gateway في جزيرة "نخلة جميرا".

وستنفذ شركتا State Construction Engineering Corp و Sangyong Engineering and Construction المشروع الذي يتكون من 3 أبراج سكنية ومتاجر للتجزئة ومجمع شاطئي.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.