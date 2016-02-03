"نخيل" ترسي عقداً بـ1.4 مليار لتنفيذ "ذا بالم جيت واي"

أرست شركة "نخيل" للتطوير العقاري عقداً بقيمة 1.4 مليار درهم، لتنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع "ذا بالم جيت واي"، والذي يتكون من ثلاثة أبراج سكنية ومتاجر للتجزئة ومجمع شاطئي ويقع على مدخل "نخلة جميرا" في دبي.

وعينت "نخيل" شركتي "سانجيونج انجنيرنج آند كونستراكشن كومباني، فرع دبي" و"شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م)، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتي من المتوقع البدء فيها بداية الربع الأول من 2016 على أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين، بحسب صحيفة "الخليج".

ويتكون مشروع "ذا بالم جيت واي" من ثلاثة أبراج شاهقة ذات طابع خاص يبلغ ارتفاع أعلاها 285 متراً، وستتضمن 1.265 وحدة سكنية فاخرة، حيث سيتم تشييد الأبراج فوق مبنى محطة القطار المعلق "مونوريل" نخلة جميرا.

ويشار إلى أن المجمع السكني ذا الواجهة البحرية الترفيهية سيقام وسط مناظر طبيعة منتشرة على نطاق واسع، وسيضم عدداً من متاجر التجزئة والمطاعم والمرافق الصحية والرياضية، بما في ذلك الحدائق والمسابح والملاعب الرياضية.