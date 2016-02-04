"إتش سي" تدير صفقات استحواذ بأكثر من 5 مليارات جنيه

قال رئيس مجلس إدارة شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن شركته تعمل على ترتيب صفقات استحواذ بأكثر من 5 مليارات جنيه، ما يعادل 638.6 مليون دولار، داخل مصر خلال 2016 فضلا عن القيام بدور المستشار المالي لشركة إماراتية في الاستحواذ على شركة تركية.



وأضاف حسين شكري الذي يملك 63% من أسهم إتش سي في مقابلة مع رويترز جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "نعمل على ترتيب خمس إلى ست صفقات بقيمة إجمالية أكثر من خمسة مليارات جنيه خلال 2016.



"الطرف البائع في الصفقات المزمعة خلال 2016 مصري والمشتري بين أجنبي وعربي."



وانتهت اتش سي في يناير من ترتيب عملية استحواذ شركة ميج مصر للزجاج على كامل أسهم مصر لصناعة الزجاج.



وقال شكري "نلعب هذا العام دور المستشار المالي لشركة إماراتية في الاستحواذ على شركة تركية في المجال الطبي. قيمة الصفقة لم تتضح بعد ولكن نسعى لإتمامها هذا العام بإذن الله." ولم يفصح عن اسم أي من الشركتين.



وتعمل اتش سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والامارات.



وقال شكري إن الصناعات التي تشهد طلبا قويا في عمليات الاستحواذ حاليا "هي الصناعات الدوائية والخدمات الطبية والصناعات الغذائية."



وذكر أن اتش سي نجحت في إتمام صفقتين بأكثر من 50 مليون دولار في 2015 من خلال دورها كمستشار مالي. واحدى الصفقتين استحواذ تريكويرا بي.في الهولندية على 28 بالمئة من أسهم مينا فارم للأدوية المصرية وعلى 16% من أسهم مينا فارم بروبيوجين التابعة لمينا فارم. والصفقة الأخرى هي زيادة رأس مال شركة الشرق الأوسط للزجاج.



وذكر شكري الذي عمل في بنك مورجان ستانلي بنيويورك عام 1980 أن شركته مازالت مهتمة بالدخول في مجال الاستثمار المباشر من خلال إدارة صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار.



وقال "انتهينا من استراتيجية الصندوق والأوراق الخاصة به لكن مازلنا نحاول جذب القيادات المناسبة لقيادته."



وتدير اتش سي 14 صندوق استثمار والعديد من المحافظ المالية.



وقال شكري إن شركته التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب توسعت العام الماضي في نشاط السمسرة من خلال فتح أربعة فروع لنشاط السمسرة في سوهاج والمعادي والمنيا والمهندسين.



وأضاف "نسعى خلال هذا العام لفتح فرعين جديدين أحدهما في الاسكندرية والآخر في منطقة الدلتا."