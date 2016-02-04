شركة يرأسها العبار تبرم اتفاقاً للاستحواذ على أمريكانا

أعلنت مجموعة "الخير" التوصل لاتفاق مبدئي لبيع حصتها في شركة "أمريكانا" إلى شركة Adeptio، وهي شركة استثمارية مؤسسة في دبي، تضم مستثمرين خليجيين بقيادة محمد العبار الذي يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة "إعمار" الإماراتية.

وبحسب بيان مجموعة "الخير" ووكالة الأنباء الكويتية، فإن حصة الشركة في "أمريكانا" تقدر بـ 69%، فيما لم يأتِ الطرفان على ذكر قيمة الصفقة.

وتبقى الصفقة مرهونة بإتمام الفحص النافي للجهالة، والحصول على موافقة مانحي الامتياز للعلامات التجارية القائمة تحت "أمريكانا"، على أن تقوم بعد ذلك شركة Adeptio بعرض استحواذ إلزامي لبقية الأسهم في "أمريكانا" غير المملوكة لمجموعة "الخير".

يذكر أن "أمريكانا" كانت محط اهتمام شركات استثمارات خاصة العالمية منها، إلى جانب "صافولا" السعودية، منذ العام 2014، إلا أنه لم يتم تقديم عروض رسمية من هذه الجهات.

وقد قامت شركة الخير بإخطار "أمريكانا" بشأن الاتفاقية، وطلبت من مجلس الإدارة التعاون مع شركة "أدبتيو" لتيسير عملية الدراسة النافية للجهالة.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن محمد العبار قوله: "تعد أمريكانا مجموعة مميزة بلا شك وذات تاريخ طويل وناجح، ويسعدنا الحصول على فرصة نحظى من خلالها بأن نكون جزءاً من هذا الإرث العظيم الذي قامت ببنائه خلال العقود الخمسة الماضية".

وأضاف: "نرى مستقبلاً باهراً لـ"أمريكانا" ونتطلع قدماً للعمل مع الإدارة لتنمية المجموعة".

من جانبه، قال لؤي جاسم الخرافي: "ليس لدينا أدنى شك في أن "أمريكانا" ستصل إلى آفاق جديدة في مجال الأغذية والمطاعم في المنطقة بقيادة محمد العبار".