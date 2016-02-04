هبوط النفط يهوي بأرباح "شل" لأدنى مستوى في 13 عاماً

أعلنت "رويال داتش شل"، أكبر شركة نفط في أوروبا، اليوم الخميس، تحقيق أدنى ربح سنوي لها في ما لا يقل عن 13 عاماً مع تضرر الأرباح جراء هبوط أسعار النفط.

وقالت شل التي وافق مساهموها الأسبوع الماضي على استحواذها على منافستها بي.جي، إن أرباح 2015 هبطت 87% على أساس سنوي إلى 1.94 مليار دولار بما يتوافق مع توقعات المحللين.

وهبطت أرباح الشركة على أساس التكلفة الحالية للإمدادات مع استبعاد بنود محددة في الربع الأخير بنسبة 44% إلى 1.83 مليار دولار، وهذه هي الطريقة المفضلة للشركة في حساب الأرباح.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لـ"شل" في العام بالكامل 28.9 مليار دولار، بما يقل 8.4 مليار دولار عن 2014. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لمجموعة "شل-بي.جي" 33 مليار دولار في 2016، بانخفاض بنسبة 45% عن إنفاقهما المجمع.

وقالت "شل" إنها باعت أصولا بقيمة 5.5 مليار دولار في 2015.