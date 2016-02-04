"هواوي" تستهل 2016 باطلاق أكثر من جهاز ذكي بمصر

أعلنت شركة "هواوي مصر" عن الموعد الرسمي لإطلاق أحدث إصداراتها في مجال الهواتف الذكية "Mate 8"، والذي من المقرر أن يخلق معايير جديدة من الأداء العالي وعمر البطارية.

ومن المقرر أن تطلق هواوي أيضاً ساعة هواوي الذكية، وهي الأولى من نوعها في مجموعة عائلة هواوي من الأجهزة القابلة للارتداء والتي ستوسع خطوط هذه المنتجات ذات الجودة العالية.

وقد تم اطلاق "Mate 8" عالمياً في أوائل يناير الماضي في أكبرعرض للتكنولوجيا في العالم بمعرض CES بلاس فيجاس 2016، حيث تم اختياره كأحسن هاتف ذكي في جوائز "Best of CES"، وسيتم طرح الجهاز في نسختين، "3GB + 32GB" و " 4GB + 64GB " بدأ من 11 فبراير عن طريق شبكة الموزعين ومنافذ البيع الرسمية في مصر.

وخلال حفل الاطلاق العالمي قال رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بشركة هواوي لأعمال المستهلك، كيفين هو، إن جهاز Mate 8 من الهواتف الذكية عالية الجودة وهو يوفر توازن مثالي بين الأداء العالي وعمر البطارية الطويل، وبذلك يمكن المستخدمين من البقاء على اتصال وان يصبحوا أكثر إنتاجية في كل جانب من جوانب حياتهم.

ومع وجود أقوى الشرائح والبطارية ذات القدرة العالية مع التصميم المتميز، فإن هواوي Mate 8 هو الهاتف المثالي لرجال الأعمال ذوي المهنية العالية دائم الحركة والانتقال لأنه مصمم بطريقة تضاعف الانتاجية، وتم ضبط الجهاز وبرمجته لاعطاء أرقي وأكفأ تجربة للاستخدام.

ومن خلال التزام هواوي لجعل "كل شيء ممكن" فإن ساعة هواوي الذكية تفي بهذا الوعد، وتوفر للمستهلك ساعة عالية الجودة والأناقة، تتمتع بإمكانيات تكنولوجية مبتكرة.

وقد تم ابتكار ساعة هواوي الذكية بامكانياتها المتطورة وتصميمها الأنيق وشكلها المتميز لتصبح نواة التوسع في خطوط إنتاج الأجهزة القابلة للارتداء والتي تم خلقها لتصبح جزء اساسي من حياة المستهلك اليومية.

وقال مدير مكتب مصر لشركة هواوي لأعمال المستهلك، جورج لي، إن هاتف Mate 8 وساعة هواوي الذكية هما من أهم إصدارات الشركة في 2016، وتوقع مردود كبير في السوق المصري والذي سيزيد من حصة هواوي في السوق المحلي وخصوصا في الأجهزة عالية الجودة.

وأوضح أن منتجات شركة هواوي تحتل المركز الثاني في الوقت الحالي بين مصنعي الهواتف الذكية في السوق المصري بحصة سوقية تصل إلى ما يقرب من 15%.