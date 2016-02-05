بلومبيرغ: اتصالات تتفوق على نظيراتها بالأسواق الناشئة

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" تفوقت على نظيراتها في مؤشر الأسواق الناشئة لأسهم شركات الاتصالات، وذلك بعد أن فتحت الباب أمام ملكية الأجانب في نوفمبر الماضي.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن سهم "اتصالات" ارتفع بنسبة 13% منذ 15 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الماضي، مقارنة مع تراجع بنسبة 12% في مؤشر "إم إس سي آي" لقطاع خدمات الاتصالات في الأسواق الناشئة.

وتم إدراج أسهم الشركة في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة تعد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المرشح المحتمل لضبط قواعد الملكية الأجنبية، ما يؤهلها للانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، وفقاً لمذكرة بحثية أصدرتها المجموعة المالية "هيرميس" القابضة هذا الأسبوع.