الاتحاد العقارية: 9 مليارات درهم قيمة إجمالي الأصول

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية خالد بن كلبان، عن أن قيمة أصول الشركة ستسجل نمواً في العامين الجاري والمقبل بنسبة 150% مقارنة بعام 2014، إذ لامست قيمة أصول الاتحاد العقارية هذا العام 9 مليارات درهم منها 5 مليارات درهم مشاريع منجزة ومشغولة من الملاك والمستأجرين بحسب صحيفة البيان.

واستعرض بن كلبان أصولا ومشاريع أخرى تنفذها الشركة في الوقت الراهن بقيمة 1.3 مليار درهم موزعة على مشروعات في الموتور ستي ومجمع دبي للاستثمار وفي طريقها لترسية عقود بقيمة 500 مليون درهم العام الجاري في مشاريع جديدة تتضمن فندقاً وسوقاً تجارياً في الموتور ستي والمرحلة الثالثة من توسعات مردف، هذا غير توسعات في مشروع "ذا ماركت" بقيمة 90 مليون درهم وجرى تأمين تمويل تشييده.

وقال بن كلبان إن الشركة ماضية في تحقيق قيمة مضافة لحملة أسهمها من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية وتحويل التحديات إلى مكاسب، مؤكدا مضي الشركة في تحقيق العائدات المستدامة، وأن تراجع أسعار الطاقة عاد بالنفع على القطاع الخاص لجهة تنفيذ المشاريع بأسعار تنافسية.

وأكد بن كلبان استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية بغض النظر عن تراجع أسعار النفط أو تقلبات العملات، وهما تحديان لكنهما جاءا مع مكاسب وفرص منها انخفاض أسعار التنفيذ وأسعار مواد البناء بنسبة بلغت 20% ما يعود بالفائدة الإيجابية على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع أو التأجير، مشدداً على أن المستثمر العقاري في الوقت الراهن اتخذ قراراً بالشراء لكنه يراقب السوق طمعاً بالمزيد من التصحيح السعري، وهو تصرف ناضج يحفزنا على التنافس لتقديم سلعة عقارية جاذبة على صعيدي السعر والجودة.