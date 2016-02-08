"إيكاروس" تبيع حصصها في شركات سعودية إلى "سبكيم"

أنهت شركة "سبكيم" عملية الاستحواذ على الحصص المملوكة من الشركة الكويتية "إيكاروس للصناعات النفطية" في مجمع الأسيتيل.

وقامت "سبكيم" بالاستحواذ على 11% في كل من الشركة العالمية للأسيتيل، والشركة العالمية لخلات الفينيل، لترتفع نسب حصصها في كل من الشركتين إلى 87%.

وسددت "سبكيم" كامل مبلغ الصفقة البالغ نحو 375 مليون ريال، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة في نتائج الشركة للربع الأول من هذا العام.

يذكر أن هذه الصفقة لن تؤثر على حصص الشركاء الآخرين في الشركة العالمية للأسيتيل، والشركة العالمية لخلات الفينيل، حيث إن "هيلم" الألمانية تمتلك 10% في كل منهما، بينما المجلس الأعلى للأوقاف يمتلك الحصص المتبقية والبالغة 3%.