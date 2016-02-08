"الفطيم" تبني مركزي تسوق في السعودية بـ 3.7 مليار دولار

أعلنت مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، عن استثمار 14 مليار ريال أي ما يعادل 3 مليارات و700 مليون دولار، بهدف بناء مركزي تسوق تجاريين في الرياض.

أحد المركزين سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في السعودية، إذ سيضم مطاعم ومراكز ترفيه ومكاتب وفنادق، بالإضافة إلى أول منحدر داخلي للتزلج في المملكة على غرار مول الإمارات في دبي.

وسيبدأ العمل بالمشروع منتصف العام المقبل، ومن المخطط أن يبصر النور في عام 2022.



أما مركز التسوق الثاني الذي أطلق عليه اسم "إشبيلية سيتي سنتر"، فسيتم بناؤه على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 250 محلاً تجارياً.



وكانت مجموعة "الفطيم" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ارتفاع في الإيرادات السنوية بـ 8% .

