تتويج داني ويليت ببطولة "أوميغا" للغولف في دبي

بعد 4 أيام مشوقة من الغولف ونتائج نهائية متقاربة فاز اللاعب داني ويليت من انجلترا في بطولة أوميغا للغولف في دبي في على الملعب الشهير "المجلس" في نادي الإمارات للجولف، وضمّت عدداً من اللاعبين المشهورين من حول العالم بما في ذلك سفير أوميغا روري ماكلروي.

وفاز بالبطولة اللاعب داني ويليت، الذي يعد وجها مألوفا للعلامة التجارية أوميغا، فقد فاز اللاعب أيضاً ببطولة الجولة الأوروبية من أوميغا في يوليو عام 2015، ولا يزال يلعب ليفوز.

واعتبر بيان صحافي صدر عن أوميغا في نهاية اللعبة أن فوز ويليت في بطولة أوميغا دبي كلاسيك ديزيرت 2016 يربحه اضافة الى الكأس واللقب، مبلغ من المال وساعة سيماستر أكوا تيرا 150M بالمشارك المحوري من اوميغا. وتعد ساعة السيماستر أكوا تيرا 150M ماستر تحفة فنية من الأناقة تجسد تصميم خلاب ورؤية متطورة.

وتمثل الجائزة ساعة مصنوعة من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطا، مع عقارب من الذهب نفسه ومغلًفة بمادة الـ Super-luminova البيضاء لتجعل الساعة قابلة للقراءة في جميع ظروف الإضاءة، وحزام من الجلد البني.

وقال رينالد ايشليمان، نائب الرئيس ومدير المبيعات الدولية لأوميغا، وعضو مجلس الإدارة الموسعة لمجموعة سواتش: " بطولة أوميغا دبي كلاسيك ديزيرت أثبتت مرة أخرى أنها محطة رائعة في المشهد السنوي لبطولات لعبة الغولف. ولعب داني ويليت بطريقة رائعة، كما اضافت اجواء التنافس ومتعة لا توصف للمتفرج من البداية الى النهاية. تهنئ أوميغا جميع اللاعبين على بطولة رائعة".

تندرج بطولة أوميغا دبي ديزيرت كلاسيك للغولف ضمن الجولة الأوروبية منذ 1989 وأوميغا ستظل الراعي الرئيسي للبطولة حتى 2017 على الأقل.

وتمثل رعاية أوميغا الخاصة ببطولات الغولف جزءا من تمسك العلامة التجارية الفاخرة بالأناقة والبراعة الذي تمثلها لعبة الغولف، في الوقت الذي تساعد أيضا على تشجيع النمو العالمي لهذه اللعبة.