إفلاس شركات النفط ينعش الاستحواذات في قطاع الطاقة

قال كبير المحللين في مؤسسة "إي إتش إس" لاستشارات الطاقة، إن 150 شركة للنفط والغاز قد تعلن إفلاسها، مع التراجع الحاد في أسعار الخام، ما قد يطلق مرحلة من الاستحواذات الواسعة في القطاع.

وأوضح بوب فريكلاند في حوار مع وكالة "بلومبرغ" أن الشركات المهددة بالإفلاس تمثل أكثر من ضعف عدد الشركات النفطية التي تقدمت بالفعل بطلبات لإعلان الإفلاس، والتي بلغ عددها 60 شركة.

وأشار فريكلاند إلى أن المزيد من عمليات الإفلاس، سوف يمثل إشارة إلى هبوط أسعار الطاقة للقاع، ما سيساعد على إطلاق صفقات استحواذ واندماج بقيمة قد تصل إلى 230 مليار دولار من الأصول في قطاعي النفط والغاز، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج".

وقال أيضاً إن هناك فجوة في التوقعات في الوقت الحالي ما يمنع المستثمرين من شراء الأصول النفطية منخفضة القيمة، وهو ما يحتاج إلى استمرار عمليات الإفلاس في القطاع، ما سيعمل على سد الفجوة الحالية.

من جهة أخرى، توقع كبير المحللين في مؤسسة "إي إتش إس" انتظار الشركات التي تخطط لاستثمارات في قطاع النفط نحو 6 أشهر من الارتفاعات في السوق، من أجل التأكد من تعافي السوق.