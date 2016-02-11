"توتال" تعتزم خفض الإنفاق إلى 19 مليار دولار

أكدت شركة توتال الفرنسية ارتفاع أرباحها الصافية على ضوء الزيادة القياسية في إنتاج أنشطة المنبع والهوامش المرتفعة للتكرير وقطاع الكيماويات والأداء القوي في التجزئة، غير أنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 19 مليار دولار في 2016 بمعدل 15% مقارنة في 2015.

وتستهدف الشركة بيع أصول بنحو أربعة مليارات دولار في 2016.

وقالت توتال إن صافي الربح المعدل للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 انخفض 26% إلى 2.1 مليار دولار، في وقت زاد إنتاج النفط والغاز 5.5 % على أساس سنوي إلى 2.3 مليون برميل يومياً.

وفي سياق متصل، توقع محللون أن يبلغ الربح الصافي المعدل لتوتال 1.931 مليار دولار، وأن يبلغ الإنتاج 2.371 مليون برميل يومياً.

وشهدت توتال مثل شركات النفط الأخرى تراجعاً في الإيرادات والأرباح مع تراجع أسعار النفط نحو 70% منذ منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. ما دفع الشركات إلى خفض التكاليف وتقليص الإنفاق الرأسمالي وتأجيل المشروعات وتخفيض الوظائف.