أرباح "موبينيل" المصرية تقفز 8% لـ 10.7 مليار جنيه

أعلنت الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، عن تحقيقها أرباحا تجاوزت 10.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقترب من 8%.

وقالت الشركة في بيان، إنه نتيجة الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة، حدث تحسن كبير في المؤشرات المالية خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 10.768 مليا جنيه في نهاية 2015، مقارنة بنحو 10.254 مليار جنيه بنهاية 2014، وذلك بنسبة زيادة قدرها 5%.

وبلغ إجمالي الربح نحو 8.409 مليار جنيه في نهاية 2015 مقارنة بنحو 7.789 مليار جنيه في نهاية 2014، بنسبة زيادة قدرها 7.96%.

وتم تعديل سعر ضريبة الدخل ليصبح 22.5% بدلاً من 25%، ما أدى إلى تحقيق أرباح تقدر بـ49.798 مليون جنيه في 2015، مقارنة بخسائر تقدر بـ357.591 مليون جنيه في 2014.

وقد أقر مجلس إدارة الشركة الموافقة على نتائج الأعمال غير المدققة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.