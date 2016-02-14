ارتفاع صافي أرباح "أركان" بنسبة 26% خلال العام 2015

أعلنت شركة "أركان" لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن زيادة قوية في المبيعات والأرباح في نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية 2015.

فقد ارتفعت إيرادات الشركة إلى 876.9 مليون درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 751.8 مليون درهم خلال العام 2014، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تركيزها المستمر على توسيع نطاق حضور منتجاتها في السوق المحلية واستراتيجيتها الهادفة إلى زيادة حصتها السوقية. كما سجلت "أركان" نمواً في مبيعاتها التصديرية، لاسيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا.

وخلال العام 2015، زودت الشركة معظم منتجاتها لكافة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المجتمعية الكبرى، ومن أبرزها القصر الرئاسي الجديد في أبوظبي، ومجمع مطار أبوظبي الرئيسي الجديد، إلى جانب مشاريع الإسكان الوطني في جزيرة ياس.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة 101.1 مليون درهم خلال العام 2015، بزيادة نسبتها 26% مقارنةً مع 80.0 مليون درهم خلال العام 2014. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن كفاءة الإنتاج لقطاعات المجموعة، إلى جانب إعادة التفاوض لعقود التوريد والتسهيلات البنكية. وبشكل عام، بلغ هامش صافي الربح للشركة 11.3% أي بتحسن يصل إلى 7.6% مقارنة لـ 2014.

وتعليقاً على النتائج المالية الإيجابية للشركة، قال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة "أركان": "سجلت أركان أداء جيداً خلال العام 2015 محققة نمواً قوياً في إيراداتها وأرباحها، كما واصلت تطبيق نهجها القائم على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. ونتطلع خلال العام الجاري إلى مواصلة الاستفادة من مكانتنا الرائدة في سوق مواد البناء بأبوظبي، وتوسيع نطاق حضور منتجاتنا محلياً ودولياً. ونحن على ثقة بفعالية استراتيجيتنا المستدامة التي ستتيح لنا مواصلة النمو على الرغم من الظروف المعاكسة في السوق".

من جانبه، قال عبداللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة "أركان": "حققنا تقدماً كبيراً على صعيد عملياتنا التشغيلية في العام 2015، من خلال زيادة حصتنا السوقية وحجم مبيعاتنا باعتمادنا على منتجاتنا المتكاملة وخدماتنا مع تأكيدنا المستمر على تعزيز كفاءة عملياتنا، والذي يضعنا بجدارة في مصاف المنافسة في السوق الدولية.

وأضاف: "على الرغم من الضغط المتزايد على الأسعار نتيجة وفرة المعروض في السوق، فإننا نواصل تطوير وحدات أعمالنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في القطاع من خلال استكشاف أسواق تصديرية جديدة وتوسيع محفظة منتجاتنا وتعزيز تنافسيتها والقيمة التي يمكن أن نضيفها لعملائنا. ومن خلال ما سجلناه منذ مطلع العام 2016، فإننا على ثقة بقدرة شركتنا على مواصلة تعزيز نمو أعمالنا خلال العام الجاري".