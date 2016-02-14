هواوي تتوقع ارتفاع حصتها بسوق الهاتف الذكي في مصر لـ30%

توقعت شركة "هواوي" أن ترتفع حصتها في سوق الهاتف الذكي بمصر إلى نحو 30% خلال العام الجاري، وذلك من خلال الأجهزة الذكية التي أعلنت عن طرحها أمس.

حيث أعلنت الشركة في حفل أقامته بالقاهرة، عن طرح هاتفها الجديد " Mate8"، والذي يكون في نسختين، 3GB + 32GB، كما أعلنت عن طرح ساعتها الذكية الجديدة.

وقال رئيس قطاع الأجهزة بشركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، بروس فان، إن الحصة السوقية للهواتف الذكية التي تنتجها الشركة ارتفعت من نحو 2% إلى نحو 15% خلال العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع هذه المسبة إلى نحو 30% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن توقعات الشركة تشير إلى أن السوق المصري من الأسواق الواعدة والتي تسعى الشركة للمنافسة فيه بقوة، مؤكداً أن المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة خلال الفترة الماضية سيكون لها دور كبير في زيادة حجم انتشار استخدام الهاتف الذكي والساعات الذكية في السوق المصري، وهو ما ينعكس بالتأكيد على الحصة السوقية للشركة التي سوف تنمو بنسب قياسية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الهاتف الجديد " Mate8" تم تصميمه ليجمع أعلى المواصفات والتقنيات التي تسمح للمستهلكين بإنجاز الأعمال بكفاءة عالية وتوفر الكثير من الوقت وهو الأمر الذي أصبح ضروريا جدا مع تتطور أسلوب العمل.

وأوضح أن هواوي اختارت مصر لانطلاق هذا الهاتف الجديد في منطقة شمال إفريقيا، حيث تم طرح الهاتف بألوان متعددة يحتاجها المستهلكون وهي: رمادي، فضي، الذهبي الفاتح، الذهبي الغامق ويزن الجهاز 181 غراما، بطول 157.1 ميلليمتر، وعرض 80.6 ميلليمتر، وسمك 8.2 ميلليمتر.

ويعتبر جهاز Mate8 أول هاتف ذكي يعمل بمعالج كيرين 950 ووحدة معالجة مركزية تعزز قوة الأداء إلى 100%، والذي يعتبر مزيجاً من أربع وحدات معالج Cortex-A72، وأربع وحدات معالج Cortex-A53، ووحدة معالجة للصور يصل أداؤها إلى 125%، ويستهلك طاقة أقل تصل إلى 70% مقارنة بالأجهزة التي تستخدم معالج كيرين 925، إلى جانب اختيارين في ذاكرة الوصول العشوائي ما بين 3-4 جيجا بايت من LPDDR4 RAM رام، كما يأتي الهاتف مع بطاقة معالج الرسوم ARM الراقية Mali-T880.

وقد تم تزويد الهاتف ببطارية ذات قدرة عالية 4000 ميلي أمبير، علاوة على أن جهاز Mate 8 يوفر كفاءة عالية في استخدام الطاقة، حيث يمكنه العمل لمدة يومين من الاستخدام العادي، وباستخدامه أيضاً لتقنية الشحن السريع، فإن الهاتف قادر على شحن طاقة تكفيه للعمل لمدة يوم واحد في غضون 30 دقيقة فقط، كما يمكن لمستخدمي الهاتف بمعدل طبيعي عدم شحن هواتفهم لمدة يومين ونصف، أما بالنسبة لمستخدميه بكثرة فيمكنهم عدم شحنه لفترة تصل إلى يوم ونصف، كما يتمتع الجهاز بمزايا استهلاك منخفض للطاقة.

كما أعلنت الشركة عن ساعتها الذكية التي تتميز بإمكانيات تكنولوجية مبتكرة، بعدا ابتكارها بإمكانياتها المتطورة وتصميمها الأنيق وشكلها المتميز لتصبح نواة التوسع في خطوط إنتاج الأجهزة القابلة للارتداء والتي تم خلقها لتصبح جزءا أساسيا من حياة المستهلك اليومية.

وتتميز ساعة هواوي بشاشة 1.4 بوصة AMOLED بدقة 400 × 400 بكسل، وتعمل على منصة أندرويد وير، بسرعة 1.2GHz بمعالج سناب دراجون 400، ومتوافق مع أجهزة أندرويد 4.3، وكذلك مع أجهزة أبل التي تعمل على نظام تشغيل iOS 8.2، مع ذاكرة 4 جيجابايت للتخزين الداخلي، ورامات 512MB، مع بطارية 300mAh.