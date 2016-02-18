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السعودية للكهرباء تحصل على أسعار تنافسية لـ"وعد الشمال"

المصدر: العربية.نت
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أوضح نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع بالشركة السعودية للكهرباء أن الشركة حصلت على أسعار تنافسية لمشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية في وعد الشمال تقلّ بنسبة 50% عن جميع المشاريع العالمية المماثلة.

كما أنها حصلت على أسعار تنافسية إجمالية لتكلفة المشروع بنسبة تقلّ عن 16% عن المشاريع العالمية المماثلة 32% أقل من المشاريع المماثلة في العالم العربي والشرق الأوسط.

واعتمدت الشركة في هذه المبادرة على مبدأ "الكفاءة الرأسمالية" التي أطلقتها ضمن برنامج التحول الاستراتيجي، بهدف تحقيق خفض التكلفة الرأسمالية لمشاريع الشركة بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة.

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